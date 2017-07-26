Полицейские в Бийске в течение суток задержали бийчанина, который в разгар рабочего дня и на глазах многочисленных свидетелей похитил из магазина две упаковки пива, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В помещение продуктового магазина вошли двое мужчин, и пока один из них выбирал алкоголь, второй внезапно схватил две упаковки пива, стоявшие свободно в торговом зале, и скрылся со своей добычей в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Показания очевидцев помогли полицейским восстановить картину событий, а вскоре была установлена и личность подозреваемого.
По подозрению в совершении грабежа задержан ранее судимый бийчанин, который десять лет провел в местах лишения свободы и менее года назад вышел на свободу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Надеясь на смягчение наказания, подозреваемый написал явку с повинной.
Комментарии