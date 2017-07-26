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Роскачество выяснило, сколько москвичи тратят в год на кофе

, ИА "Амител"
Ведомство выяснило, что в среднем за год кофеман в Москве тратит на напиток более 40 тысяч рублей

Фото: wallpaperus.org

Роскачество провело исследование среди жителей Москвы и выяснило, сколько кофеманы тратят на ароматный напиток в год. Об этом пишет Life со ссылкой на паблик Mash.

Результаты показали, что в среднем за год москвичи тратят на кофе 43 тысячи 800 рублей. Отмечается, что этот вариант почти на 10 тысяч менее затратный, чем для владельцев кофемашины. Согласно результатам исследования, сам аппарат, пакет арабики и потраченное на приготовление напитка электричество обойдутся в 53 тысячи 285 рублей.

Самым дешевым вариантом оказался кофе, который приготовлен в капсульной кофемашины. Любители ароматного напитка тратят в данном случае с учетом капсул и электричества 17 тысяч 155 рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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