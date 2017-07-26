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Скончался режиссер Александр Столяров

, ИА "Амител"
Столяров снял более 100 документальных и художественных картин

Фото: ascinemadoc.ru

Режиссер, сценарист и писатель Александр Столяров скоропостижно скончался на 58-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов на своем сайте.

"Светлый, добрый, с удивительно самобытным талантом - таким запомнится коллегам и зрителям Александр Столяров", — говорится в сообщении.

За 20 лет работы в кино Столяров снял более 100 документальных и художественных картин. Он был номинантом премий "Ника" и ТЭФИ. Два года назад был выпущен сборник его лучших рассказов "Неправильная сказка".

"Снимая по несколько фильмов в год, работая над сценариями или прозой, Александр стремился сделать по-максимуму в этой жизни, словно знал, что век его на Земле короток, и боялся не успеть. Он успел очень многое — снял фильмы, выпустил сборник, создал свой театр", — сообщает Союз кинематографистов.

Прощание состоится 27 июля в Москве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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