Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, пишет RT со ссылкой на Украинское издание "Вести".
Издание ссылается на сообщение в Facebook депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука.
"Мне подтверждают: это правда — грузинского Януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки", — написал Мосийчук.
По данным украинского издания, первым о лишении Саакашвили гражданства рассказал бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник главы МВД Арсена Авакова Станислав Речинский.
"Саакашвили, говорят, лишили украинского гражданства? Некошерно как-то, как бы кто к Саакашвили не относился. Не гражданство, а какая-то привилегия с барского плеча получается", — сообщил Речинский.
Ранее Михаил Саакашвили заявил об отсутствии страха лишиться украинского гражданства.
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