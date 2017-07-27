Фото: Avito.ru
Большой коттедж площадью 400 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 47 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Жилой дом в Центральном районе г. Барнаула, на Змеиногорском тракте, ул. Вешний тупик. Дом построен в 2010 году из кирпича, железобетонные плиты перекрытия, 2 этажа, подвал", — отмечает продавец.
На первом уровне находятся кухня-столовая, гостиная с камином и окнами в пол, спальня, предусмотрена баня с современными душевыми и бассейн с витражными окнами, а также прихожая, санузел, гардеробная. На втором этаже – три спальни, ванная комната, гардеробная.
По лестнице также можно попасть на третий уровень, откуда открывается вид на реку.
В подвальном этаже находятся спортивный зал, комната под домашний кинотеатр, комната по обслуживанию оборудования бассейна, кладовая, комната-гардеробная, котельная, постирочная с санузлом.
"По всему дому проведена приточно-вытяжная вентиляция, смонтированы и установлены кондиционеры, в целях безопасности на всех витражах и окнах дома с улицы установлены роллеры. Участок в 10 соток, на территории построен гаражный бокс на три автомобиля, имеется серверная", — также сказано в объявлении.
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