Двух жителей Омской области — 20-летнего Даниила и 21-летнего Ивана — признали виновными в краже и убийстве краснокнижных птиц из зоопарка ради шашлыка, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Суд приговорил молодых людей к одному году и двум месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также они должны будут возместить ущерб зоопарку в размере 28 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.
В начале июня этого года осужденные в состоянии алкогольного опьянения проникли на территорию единственного в России сельского зоопарка в поселке Большеречье Омской области и убили трех птиц: кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную.
Однако, не захотев ощипывать птиц, молодые люди решили украсть готовое мясо из шашлычного киоска.
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