Иллюстрация: из архива Amic.ru
Судьба старого моста через Обь в Барнауле, о правах владения которым в настоящее время ведутся споры в судах, уже становится предметом шуток.
Читательница портала Amic.ru Татьяна поделилась с нами своим творчеством, отражающим сегодняшнюю ситуацию вокруг переправы. Будучи знакомой с основами дизайна, девушка поимпровизировала на тему, как бы могли выглядеть объявления от имени самого старого моста на профильных интернет-ресурсах.
"Внимание! Старый мост ищет хозяина. Трудяга (работает переправой с 1915 года) нуждается в заботе (ремонте), при надлежащем уходе прослужит еще много лет. От Вас – около 500 млн рублей на ремонт, внимательность, забота. Краткосрочное сотрудничество не предлагать", — гласит одно "объявление".
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"Ищу хозяина! О себе: стаж работы переправой 102 года, видел многое (от большегрузов до мото), изрядно потрепан (необходим ремонт). От хозяина – спонсорская помощь в размере 500 млн рублей на ремонт и восстановление. Даром! Без самовывоза! Приходи и забирай", — вещает вторая импровизация.
Кроме того, фото моста наша читательница совместила с популярным интернет-мемом.
Напомним, прошлым летом прокуратура через суд обязала власти Барнаула отремонтировать мост. В горадминистрации заявили, что на приведение объекта в нормальное состояние необходимо около 500 миллионов рублей и подчеркнули — у мэрии таких денег нет.
Как сообщал портал Amic.ru, муниципалитет добился через краевой арбитраж передачи проблемного имущественного комплекса в федеральную собственность.
Впрочем, территориальное управление Росимущества, видимо, тоже не горит желанием ставить на баланс столь непростой объект и в настоящее время пытается оспорить вердикт суда первой инстанции.
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