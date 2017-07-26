Замминистра обороны России генерал армии Николай Панков рассказал, что именно, по мнению ведомства, должно привлечь на службу молодых людей из отдаленных городов и сел России, сообщает РИА Новости.
По его словам, этому поможет получение ВС России 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на контрактную службу.
"Сегодня комплекс уже принят на снабжение, и первые пять образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, а также парка "Патриот". В текущем году планируются к поставке еще 14", — рассказал Панков.
Отличительными особенностями комплекса, как он отметил, являются "модульное исполнение, высокая проходимость и автономность и, как следствие, возможность эксплуатации в широком диапазоне природных и климатических условий".
Замминистра уверен, что такие комплексы "позволят расширить географию агитационного воздействия" и "привлечь на службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов".
Комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал. Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, обеспечения микроклимата и освещения.
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