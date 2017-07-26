Расследование громкого уголовного дела о ДТП с "пьяным мальчиком" в Балашихе завершено и передано в суд. Следствие подтвердило, что фигурантка дела, автомобилистка Ольга Алисова в момент наезда на шестилетнего ребенка ехала с превышением скорости и говорила по телефону, пишет "Газета.ru".
Продолжавшееся около месяца расследование завершено. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело в отношении 31-летней Алисовой направлено в суд. Она обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — до пяти лишения свободы. Кроме того, как отметила Волк, Алисова в момент инцидента превышала скорость и говорила по мобильному телефону.
Вопрос о дате начала судебного процесса пока остается открытым. Слушания, скорее всего, будут проходить в суде Балашихи.
Одна из адвокатов семьи Шимко Виктория Данильченко считает, что говорить о том, на какую дату будет назначено судебное разбирательство, пока рано, поскольку материалы дела в суд еще не поступили.
"Дело передали только сегодня, поэтому требуется какое-то время, пока они дойдут. При назначении даты суда будут учитываться разные обстоятельства — сейчас лето, кто-то из представителей может быть в отпуске или отъезде, поэтому заседание могут переносить. Скорее всего, рассмотрение дела будет проходить в Балашихинском суде по месту совершения преступления, но пока точной информации нет", — отметила она изданию.
Данильченко надеется, что разбирательство будет объективным: "Я думаю, что все будет справедливо. Мы видим, что и следствие, и суд адекватно реагируют на затягивание процесса со стороны Алисовой — в частности, срок ознакомления с материалами дела для нее был четко ограничен. Обвиняемая и так потратила на это практически месяц".
Адвокат Алисовой Наталья Куракина не стала комментировать изданию предстоящий судебный процесс, однако рассказала, что ближайшая цель защиты — освободить обвиняемую из-под стражи.
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