Мать Дианы Шурыгиной показала нижнее белье изнасилованной дочки. Видео

Мать Дианы Шурыгиной Наталья на своем новом канале в YouTube продемонстрировала одежду дочери, которая была на ней в ночь гуляний.
Женщина не постеснялась продемонстрировать лифчик и трусики девочки со следами крови, которые, как она рассказала, остались после изнасилования Дианы. Стоит отметить, для девушки это был не первый сексуальный опыт.
"Из нижнего белья — лифчик фирменный. Мы с сестрой дарили этот комплект на день рождения. И трусики", – рассказала она.
В конце женщина заявила, что ей "неприятно к этим вещам прикасаться".
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