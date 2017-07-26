22-летний петербуржец Виталий, который на борту самолета Москва — Барселона приравнял русских людей к фекалиям, заявил, что ему очень стыдно за свой поступок, сообщает телеграм-канал Mash.
"Я хорошо отношусь к русским людям, потому что это моя родина. Эти слова относились не к русскому народу, а именно к людям в самолете. Я просто немного перепил и понес наказание. Не понимаю, почему все решили, что я плохо отношусь к нашей стране. Мне очень стыдно", - заявил Виталий.
По словам пассажира самолета, который ударом кулака усмирил молодого человека, инцидент произошел в середине полета, когда Виталий закурил в салоне, а затем начал громко материться.
"Экипаж по закону трогать его не может, а пассажиры кричали на него. Но его это раззадорило. Эпатажный шалунишка. Ну пилот сказал, что придется сажать самолет. Я проанализировал ситуацию — и пришлось проучить дебошира", — рассказал пассажир.
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