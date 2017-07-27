Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил, что в проекте бюджета на 2018 год должны быть предусмотрены расходы на повышение зарплат и индексацию пенсий, передает ТАСС.
По словам премьера, проект бюджета является консервативным, деньги должны быть использованы на решение наиболее острых задач.
"Само собой, у нас сохраняются емкие социальные обязательства по повышению зарплат, индексации пенсий, поддержке наиболее уязвимых групп населения, притом что по действующим проектировкам на 2018 и 2019 годы бюджет остается консервативным", — уточнил Медведев.
Он подчеркнул, что приоритетные проекты надо финансировать из бюджета в первую очередь.
Ранее Медведев рассказал, что в 2018 году дефицит бюджета уменьшится почти в два раза.
В мае этого года Медведев заверил, что задача по подтягиванию МРОТ до прожиточного минимума должна быть решена в ближайшие два года.
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