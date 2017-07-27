Путин согласился реформировать психоневрологические интернаты

Президент РФ Владимир Путин высказался за постепенную реформу системы психоневрологических интернатов в России, созданную в СССР, но предостерег от реформ в духе 1990-х годов. Об этом он заявил в Петрозаводске на встрече с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов и волонтерами, передает "Интерфакс".
В России действует свыше 500 ПНИ, создававшихся в советское время.
"Я согласен с тем, что нужно многое там менять, это совершенно очевидно. Но готовы ли в регионах другие способы решения проблемы?", — сказал Путин
На замечание президента петербургской благотворительной организации "Перспектива", что исправить ситуацию можно только решительными действиями, президент вспомнил 90-е годы.
"В 90-е годы это называлось шоковой терапией, тогда говорили, что нужно все рубануть, а другие возмущались и предрекали обнищание и развал всей социальной сферы. Инициаторы этой шоковой терапии говорили, что ничего по-другому невозможно. Это сопровождается тяжелыми последствиями, нам нужно попробовать их избежать", — заявил президент РФ.
Путин согласился, что нельзя "оставлять эту систему как она есть и ничего не делать", и отметил, "что нужно не только дробить такие интернаты, но и менять систему изнутри".
Также президент признал проблему с отсутствием закона о распределенной опеке, о котором ему рассказали благотворители. В отсутствие этого закона пожилые родители, которые передают своего ребенка-инвалида на попечение в соответствующий интернат, лишаются права опеки над ним, которая переходит к директору учреждения.
"Я согласен, это замкнутый круг", — сказал президент.
По словам Путина, "недопустим конфликт интересов в руководстве этих учреждений, директора которых по совместительству являются и опекунами подопечных этих интернатов".
Президент пообещал также оградить от давления журналистов, которые пишут о проблемах таких интернатов.
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