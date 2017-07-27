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Новости

Убившего аквариумную рыбку жителя США посадили в тюрьму

, ИА "Амител"
Обвинение в жестоком обращении с животными было снято с злоумышленника

Фото:

Жителя американского штата Коннектикут Хуана Вегу, который в ходе бытовой ссоры убил аквариумную рыбку, посадили в тюрьму за нарушение общественного порядка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bristol Press.

По информации издания, мужчина поссорился со своей сожительницей и начал ломать в доме мебель и бытовую технику. Как рассказал полиции девятилетний сын женщины, осужденный также убил принадлежавшую семье аквариумную рыбку, разрезав ее напополам.

По словам прокурора, убийство домашнего питомца стало для мальчика "серьезной травмой".

Однако обвинение в жестоком обращении с животными было снято с злоумышленника, так как он признал свою вину. Его посадили в тюрьму на четыре месяца за нарушение общественного порядка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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