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Ибо нефиг: пенсионерку из Томска оштрафовали за видеообращение к Путину

, ИА "Амител"
Теперь веселье! Четвертую пенсионерку ищет Центр "Э" - его представители пытаются вербовать первых трех пенсионерок

Фото "томских экстремистов": кадр из видео

Ленинский районный суд Томска оштрафовал на пять тысяч рублей пенсионерку Екатерину Гаврилину за проведение несанкционированной акции во время записи 48-секундного видеообращения для "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает координатор "Открытой России" Полина Немировская. По ее словам, на 70-летнюю Гаврилину был составлен протокол за организацию несанкционированного пикета. 

26 июля, после трехдневного судебного заседания, пожилую женщину увезли в больницу на скорой помощи. 

Еще одну из пенсионерок, 57-летнюю Галину Шергину, суд уже признал виновной по тому же обвинению и также оштрафовал, но уже на 20 тысяч рублей. 

Таким образом, судья Ленинского районного суда квалифицировала запись видеообращения к президенту с последующим запуском трех воздушных шариков в воздух, как несанкционированный пикет. Более подробно об этом еще в июне рассказал местный телеканал ТВ2

Как написала Немировская, теперь идет борьба с назначенными штрафами: "Сейчас мы обжаловали этот штраф и есть надежда, что получится с ним разобраться, потому что судья зацепился за противоречия в материалах (по показаниям на телефон видео в материалах снимал сотрудник полиции, который в этом же видео расхаживает без телефона — ВТФ), рассмотрение жалобы отложили. Штраф пенсионерки Сосулиной мы тоже обжаловали".

Теперь веселье! Как сообщила Немировская, четвертую пенсионерку ищет и не может найти местный Центр "Э". И даже уже начали присматриваться к пятой бабушке. 

"Его представители встречались с первыми тремя, чтобы склонить их к помощи в поисках. Короче, томские эшники пытаются вербовать пенсионерок, что с одной стороны как общая стратегия логично, так как позволит оперативно узнавать, кто шлюха, а кто наркоман, но в частности бесполезно, потому что конкретные три пенсионерки эшников видали в гробу. Когда у них отбирали землю, никаких правоохранителей на горизонте не было, чтобы им помочь, как мы все помним", — отметила координатор "Открытой России".

На днях в Томск из Москвы прилетел ревизор из УСБ МВД, который пытается понять, что происходит и откуда у местного Центра "Э" взялось такое рвение расследовать это безумное по своей наглости и уверенности в безнаказанности преступление против Родины — запись видеообращения к президенту... да еще и сразу несколькими бабушками... да еще и одновременно... да еще и сразу в одном месте все бабушки собрались. Ужас! 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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