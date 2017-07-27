Путин подписал ратификацию конвенции СЕ об изъятии преступных доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
14 июля Госдума ратифицировала эту конвенцию Совета Европы.
"Ратифицировать конвенцию Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года", — говорится в опубликованном документе.
26 июня Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
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