Фото: lands-of-sorrow.at.ua

Жертвой поломки аттракциона на ярмарке в штате Огайо (США) стал один человек. Еще пятеро в данный момент находятся в критическом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на канал NBC4i.

Агентство отмечает, что в Twitter-аккаунте организаторов ярмарки сказано, что по поводу инцидента проводится расследование. Они пообещали предоставлять информацию по мере ее поступления.

Подробности ЧП не приводятся.

При этом в сети появилось видео происшествия. На нем видно, как во время движения аттракциона из него на полном ходу вылетел один человек.

Omg this is horrible so sad 🙏🏽🙏🏽RT @ohlordvino: Ohio state fair 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/gfG4H9Teqv