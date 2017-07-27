Фото: i-linkresearch.com
Жителей Барнаула утром в четверг, 27 июля, ждут утренние пробки на дорогах в три балла. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на улице Власихинской в районе пересечения с шоссе Ленточный Бор. На этом участке скорость движения авто не превышает 7-10 километров в час.
Также небольшие пробки есть на участках Павловского тракта, на улицах Георгиева, Советской Армии и проспекте Строителей перед пересечением с Красноармейским проспектом.
Также на карте обозначены три ДТП, которые произошли на улицах Солнечная Поляна, Власихинская и Аванесова. При этом в городе продолжают вестись ремонтные работы на Власихинской и Партизанской улицах, а на отрезке Матросова все еще временно перекрыто движение.
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