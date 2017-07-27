Фото: likesuccess.com
Полицейские задержали в Новосибирской области 42-летнего мужчину, который убил свою мать. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по НСО.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 20 июля текущего года в городе Татарске. Подозреваемый избил свою 63-летнюю мать, нанеся ей множество ударов по голове и телу. Два дня женщина пролежала в квартире без сознания, после чего мужчина позвонил в скорую. После госпитализации женщины врачи сообщили об этом в полицию.
В ходе проверки стражи порядка выяснили, что пострадавшая живет с сыном, который состоит на учете в полиции из-за неоднократного привлечения к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Участковый уполномоченный полиции добавляет, что между родственниками часто происходили конфликты.
26 июля правоохранители приехали в квартиру к пострадавшей женщине, где им никто не открыл дверь. Однако полицейские увидели в окне силуэт человека, в результате чего подозреваемому пришлось открыть дверь и сдаться стражам порядка. Подозреваемый сознался в преступлении, но не смог назвать причины нападения, поскольку не помнит ее из-за того, что был пьян. По данным следствия, мужчина злоупотребляет алкоголем.
Пострадавшая пенсионерка скончалась 24 июля в больнице.
После предъявления официального обвинения в суд будет направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
Комментарии