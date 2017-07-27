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Фотоновости. Двум машинам снесло "передки" в результате ДТП в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
По информации очевидцев, столкновение произошло на улице Власихинской

Фото: vk.com/barneos22

Жесткое столкновение двух автомобилей произошло утром в четверг, 27 июля, на улице Власихинской в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Серьезное ДТП, улица Власихинская, 88, проезда нет. Есть пострадавшие", — отмечает автор заметки.

На фото с места событий видно, что в результате столкновения у обоих автомобилей серьезно пострадали передние части кузова.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что произошло столкновение автомобилей Toyota Carina и ВАЗ. За рулем машин находились мужчины 1986 года рождения. В результате аварии телесные повреждения получил водитель отечественного автомобиля, ему оказана медицинская помощь на месте ДТП.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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