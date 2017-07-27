Фото: yandex.ru/maps/
Участок улицы Советской в центре Барнаула перекроют на три дня в начале августа, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
В мэрии уточняют, что ограничение движения будет действовать с 08:00 7 августа до 20:00 9 августа. Перекрытие проезжей части от дома №5 до дома №9 связано с перекладкой сети водопровода.
Автомобилистов призывают быть внимательнее при проезде данного участка и заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
вот блин я там каждый день езжу как так можно чинить неудобства
Новому дому нужна вода, много воды..