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Овцы спасли кроликов от наводнения в Новой Зеландии. Видео

, ИА "Амител"
На спины овец забрались три диких кролика

Фото: youtube.com

В Новой Зеландии дикие кролики залезли на спины овец, чтобы спастись от наводнения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Необычное поведение животных заметил местный житель Ферг Хорн, занимавшийся фермерством порядка 50 лет. Мужчина признался, что ранее никогда не видел ничего подобного.

По словам фермера, он уводил овец соседа с затопленной территории, когда увидел, что в стаде мелькают "темные пятна". Хорна это озадачило, поскольку у его соседа не было темных овец.

Когда мужчина подошел поближе, то увидел, что на овец залезли три диких кролика. Мужчина рассказал, что в итоге увел животных в безопасное место, подчеркнув, что кролики чувствовали себя на спинах овец крайне комфортно.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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