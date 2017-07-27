Фото: dagzhkh.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с лишением гражданства экс-руководителя Грузии и Одесской области Михаила Саакашвили и предположил, что "шоу" продолжится. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Facebook-аккаунт главы правительства.
"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", — публикует газета запись Медведева.
Он также удивился последовательности властей Украины, принявших сначала Саакашвили в гражданство своей страны, а затем лишивших его паспорта. Медведев с иронией назвал произошедшее "неоспоримым свидетельством высочайших моральных качеств двух людей, которые разыграли данную фантастическую трагикомедию".
В заключение премьер добавил, что шоу должно продолжаться, написав данное предложение на английском языке.
Напомним, о лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно в среду, 26 июля. Сейчас он является лицом без гражданства.
Комментарии
Вот чем мысли у неДимона заняты. Всё о Саакашвили думает. Больше то не о чем.
Не говорите. Саакашвили и уточка - больше нафиг не о чем неДимону парится...
27.07.2017 10:21
- гость -
Предложите ему Ваши мысли,о неДимоне.Расширьте ему кругозор.)