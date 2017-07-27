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Полиция в Бийске задержала 19-летнего местного жителя, который в состоянии опьянения управлял угнанными "Жигулями", сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что правоохранители остановили машину, поскольку ее траектория движения была весьма неуверенной.
"За рулём автомобиля находился 19-летний бийчанин, не имеющий права управления транспортным средством и с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что старенький автомобиль "Жигули", которым управлял задержанный, был угнан им с неохраняемой придомовой территории по улице Льва Толстого", — указывают в ГУ МВД.
В итоге угнанный автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку. Молодого человека уже привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и отсутствие прав на вождение.
По факту угона проводится проверка.
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