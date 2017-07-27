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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Новосибирске вечером в среду, 26 июля, есть пострадавшие. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что авария произошла в 19:45 на улице Беловежской в Кировском районе. Рейсовый автобус выехал на тротуар, врезался в столб и перевернулся.
Предварительно установлено, что травмы получили четыре человека.
В сообществе "АСТ-54" во "ВКонтакте" очевидцы пишут, что автобус мог подрезать автомобиль. Другой свидетель рассказал, что водитель автобуса считал деньги для сдачи и отвлекся от управления транспортным средством.
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