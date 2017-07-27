Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле начала разбирательство в истории, связанной с нападением мужчины на ребенка.
Данные о ЧП были опубликованы утром 27 июля в сообществе Barnaul 22.
"В 20:20 у магазина "Холди" по адресу Малахова, 126а пьяный мужчина напал на ребенка, пытаясь ударить его о железную трубу пандуса. Благодаря взрослым самого страшного удалось избежать. Причина такого поведения — припаркованный у пандуса велосипед моего сына, который мешал проехать коляске. Велосипед сломал. Свидетелей много", — отмечает автор заметки.
Также барнаулец уточняет, что никто из прохожих и свидетелей не знает мужчину, который напал на ребенка, и просит помощи в установлении его личности.
Между тем в УМВД по Барнаулу порталу Amic.ru подтвердили, что по факту инцидента в настоящее время ведется разбирательство и устанавливается личность скрывшегося участника конфликта.
Комментарии
мужик с коляской был или просто #яжематери помогал?
ну и пацана научили, что парковаться надо так, чтоб никому не мешать. глядишь вырастет и в подъезд на машине заезжать не будет.
"Ребёнок" это конечно сильно сказано, конь размером с меня)
а какой у тебя размер?
А точно что все было не так:
-Мальчик убери пожулйста велосипед с прохода
-Иди на ***. *****, по ступеньком спустишься *****
А потом дяденька напал на мальчика, за то что тот неправильно велосипед оставил.
мужик с коляской был или просто #яжематери помогал?
Поговаривают, что сей пандус ему был не нужен. Он просто увидел и просто решил показать какой он яжеотец и ответственный гражданин.
27.07.2017 11:07
- гость -
При слове "ребёнок" нормальному человеку представляется мелкое, сопливое, беспомощное, надоедливое и тупое человекоподобное существо, но никак не здоровенный конь ростом метр восимисят, как-то так)
гость -
При слове "ребёнок" нормальному человеку представляется мелкое, сопливое, беспомощное, надоедливое и тупое человекоподобное существо, но никак не здоровенный конь ростом метр восимисят, как-то так)
И вот это существо по имени "гость" можно назвать человеком? Просто мразь, которая не навидет ни кого и ни чего.
А на фото то кто? Ребенок чей велосипед или дяденька сломавший велосипед?
Ну скажите уж рост вес возраст ребенка...
вдруг там правда 75/180/17
27.07.2017 11:41
4ugun
при росте 75 и весе 180 это блин а не ребенок)))
Саныч, на фото мужик с коляской. Лично я его поддерживаю. Сначала они велосипеды как попало паркуют, потом машины.
Чмыри. Что кепошник, что гость 11:22
кто-нибудь может внятно пояснить что случилось?
Такие все умники собрались, лишь бы потрепаться не о чем. У меня ребенку 17 лет. И он для меня всегда будет ребенком. Такие мужики в кавычках ни чужого, ни тем более своё дитя ничему не научат!
Такие все умники собрались, лишь бы потрепаться не о чем. У меня ребенку 17 лет. И он для меня всегда будет ребенком. Такие мужики в кавычках ни чужого, ни тем более своё дитя ничему не научат!
Так и он у тебя мужиком не станет...
27.07.2017 11:33
Карина
Дорогая овуляшка, я никого не оскорблял, а вот ты на ровном месте подхватила уголовку, оскорбив незнакомого человека. Ты полагаешь, в сети можно что угодно? Отнюдь. Жди повесточку.