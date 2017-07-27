Четверг, 27 Июль, 12:15

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Сенатор республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай. Сумма сбора по его предложению должна составить 30-50 рублей. Готовы ли вы платить за въезд в Республику Алтай?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,91
€ 69,68
Brent
$ 51,5
30°
Обь
231см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Пятнадцатилетняя девочка убила сотрудницу ТЦ в Норвегии

, ИА "Амител"
Нападавшая сбежала из спецучреждения для несовершеннолетних

Фото: itsmyday.ru

Пятнадцатилетняя девушка напала с ножом на сотрудницу ТЦ в городе Кристиансанн (Норвегия) и нанесла ей смертельные ранения. Также от действий подростка пострадала посетительница торгового центра, пишут "Известия" со ссылкой на Verdens Gang.

Правоохранители выяснили, что нападавшая сбежала из спецучреждения для несовершеннолетних, которые находятся под защитой органов опеки. Очевидцы утверждают, что в момент нападения девушка была не в себе.

Полиция смогла задержать подростка. Ей предъявили обвинение в убийстве и покушении на него. Стражи порядка выясняют сейчас, знала ли задержанная своих жертв.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:14
Сотрудник МЧС снял тушение пожара в духе остросюжетного боевика 0
12:03
Гости Ярового: кто из звезд посетил алтайское озеро в июле 2017-го 0
11:59
Что такое африканская чума свиней и чем она опасна? 0
11:49
Тренер итальянского "Торино" забил в ворота на тренировке три мяча из трех 2
11:36
История с оторванными в Барнауле гранитными шарами обошлась без уголовщины 1
11:29
Алтайские власти опасаются гибели тысяч свиней из-за вспышки чумы в Омске 3
11:17
Пятнадцатилетняя девочка убила сотрудницу ТЦ в Норвегии 0
11:04
Движение ограничат в Барнауле 28 июля из-за антитеррористических учений 12
10:50
Очевидцы: мужчина в Барнауле напал на ребенка и сломал его велосипед 16
10:41
Пьяный бийчанин угнал старенькие "Жигули" и попался полицейским 0
10:35
Пассажирский автобус перевернулся в Новосибирске в результате аварии 0
10:23
Жители Алтайского края пострадали от "очень обаятельной" хозяйки турфирмы 7
10:14
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с Саакашвили 8
10:04
Каких водителей обяжут подтверждать квалификацию и сдавать экзамены? 6
10:00
На крыше дома твоего: в сети появился видеоролик для барнаульской молодежи 4
09:54
Овцы спасли кроликов от наводнения в Новой Зеландии. Видео 0
09:47
Продолжится ли падение цен на недвижимость в Барнауле и чего ждать осенью? 8
09:27
Улицу Советскую в центре Барнаула перекроют на три дня 2
09:16
Грузовик в Бийске снес светофор и поехал дальше. Видео 0
09:06
Фотоновости. Водитель пострадал при столкновении двух авто в Барнауле 2
09:00
Уникальные двухуровневые апартаменты предлагают в Барнауле 0
08:56
Новосибирец до смерти избил свою 63-летнюю мать 2
08:44
Трехбалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 27 июля 0
08:22
Один человек погиб при поломке аттракциона на ярмарке в США 0
08:13
Как распознать сахарный диабет? 6
08:04
Такого в "макдаке" нет: рецепты гамбургеров с мороженым, нутом и рисом 5
07:50
Ни в какие рамки: ожирение стало глобальной мировой проблемой 3
07:37
Взрывная Шарлиз Терон, "Роковое искушение" и другие премьеры недели 0
07:29
Отвлечь ребенка от гаджета: какие мастер-классы проходят в Барнауле? 0
07:24
Как работает Барнаульская городская Дума и когда она будет переизбрана? 4
07:03
Дом с бассейном и витражными окнами продают в Барнауле за 47 млн рублей 3
06:49
Сезон квартирных краж. Как уберечь свое имущество от воров? 0
06:34
Мы ожидали от них большего. Ученые подсчитали IQ котов 3
06:23
Пик периода аномальной жары в Алтайском крае выпадет на 27 июля 3
06:01
"Берите даром": в Барнауле шутят по поводу "бесхозности" старого моста 2
05:01
Список советов: 10 способов сохранить нервы на работе 4
04:01
Путин подписал ратификацию конвенции СЕ об изъятии преступных доходов 1
03:01
Пенсионерку из Томска оштрафовали за видеообращение к Путину 17
02:02
Убившего аквариумную рыбку жителя США посадили в тюрьму 2
01:57
Путин согласился реформировать психоневрологические интернаты 0
00:01
2018-й близко: Медведев пообещал рост зарплат и пенсий уже в следующем году 16
23:35
Действительно не дуются: экс-губернатор Прикамья тестировал мыльные пузыри 0
23:18
Пассажир авиарейса, оскорбивший русских, извинился за слова 3
23:01
Brazzers объявила о запуске производства порнопародии на "Игру престолов" 2
22:36
Минобороны придумало способ завлечения в армию ребят из глубинки 1
22:11
Дело о гибели "пьяного мальчика" передано в суд 0
22:01
Мать Дианы Шурыгиной показала нижнее белье изнасилованной дочки. Видео 2
21:26
Двух омичей осудили за убийство в зоопарке краснокнижных птиц ради шашлыков 0
21:24
Кремль отреагировал на предложение ответить санкциями на новые санкции США 3
21:01
Полицейские за сутки поймали бийчанина, стащившего две упаковки пива 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.