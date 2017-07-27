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Пятнадцатилетняя девушка напала с ножом на сотрудницу ТЦ в городе Кристиансанн (Норвегия) и нанесла ей смертельные ранения. Также от действий подростка пострадала посетительница торгового центра, пишут "Известия" со ссылкой на Verdens Gang.
Правоохранители выяснили, что нападавшая сбежала из спецучреждения для несовершеннолетних, которые находятся под защитой органов опеки. Очевидцы утверждают, что в момент нападения девушка была не в себе.
Полиция смогла задержать подростка. Ей предъявили обвинение в убийстве и покушении на него. Стражи порядка выясняют сейчас, знала ли задержанная своих жертв.
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