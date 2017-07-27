Четверг, 27 Июль, 12:15

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Сенатор республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай. Сумма сбора по его предложению должна составить 30-50 рублей. Готовы ли вы платить за въезд в Республику Алтай?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,91
€ 69,68
Brent
$ 51,5
30°
Обь
231см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Движение ограничат в Барнауле 28 июля из-за антитеррористических учений

, ИА "Амител"
Силовики будут тренироваться в проведении спецоперации с 06:00 до 10:00

Фото: из архива Amic.ru

Движение автомобилей и пешеходов могут ограничить утром в пятницу, 28 июля, на территории Барнаула в связи с антитеррористическими учениями.

"28 июля с 6 до 10 утра на объектах железнодорожного транспорта Барнаула будут проводиться плановые антитеррористические учения с частичным временным ограничением движения транспорта и пешеходов в отдельных районах краевого центра", — проинформировали в городской администрации.

В УМВД по Барнаулу не уточнили локации, где могут ограничить движение, и попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.07.2017 11:05
- гость -

а где ограничат то?????секрет чтоль!!пробку создать нужно

0  0
27.07.2017 11:07
- гость -

Они уже в открытую мешают людям жить и работать. Сволочи. Он террористов и то вреда меньше.

0  0
27.07.2017 11:12
- гость -

Приставка "анти-" лишняя. Задолбали своими "образцово-показательными" учениями, парадами выпускников и прочим сверканием ляжками. Сволочи.

0  0
27.07.2017 11:14
- гость -

на выходных то нельзя перекрыть!!!неет надо в пятницу с 6-10 ну капец

0  0
27.07.2017 11:24
- гость -

Когда Пут окончательно встанет народу поперёк горла, мы все с вами станем "террористами", поэтому готовиться и проводить учения по усмирению нужно заранее и регулярно)

0  0
27.07.2017 11:25
- гость -

"Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный"
А.С.Пушкин

0  0
27.07.2017 11:29
Ксения

Я рада, что у Нас есть кому защищять завоевания Нашего Праймириса!

0  0
27.07.2017 11:31
- гость -

Смогут ли зажравшиеся полицаи удержать голодный народ ???

0  0
27.07.2017 11:35
- гость -

Экономист: Центробанк искусственно поддерживает рубль перед выборами

Американский доллар США и евро теряют утром позиции на Московской бирже в среду, рубль показывает небольшой рост на фоне увеличения цен на нефть. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 59,8-59,89 рубля. Евро понизился до 69,65 рубля.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что рубль держит на плаву Центробанк

«Предпосылки к ослаблению рубля есть давно. Это только снижение цен на нефть, но и давно завышенный курс рубля. Завышенный из соотношения: рубль-нефть. Но, поскольку, у нас президентские выборы, то ЦБ дано негласное указание обеспечить стабильность национальной валюты. Поэтому я считаю, что если нефть двинется вниз, то Центробанк не допустит снижение курса рубля. 61-62-63 рубля не считаю большим изменением. Сильное движение вниз, я считаю, невозможным», -высказал свою позицию экономист.

Нефть растет в цене, сорта Brent и WTI стоят более чем на 3% дороже. $50,79 за баррель и $48,61 соответственно.

0  0
27.07.2017 11:57
- гость -

27.07.2017 11:07
- гость -
чтобы эти слова у тебя в глотке застряли.

0  0
27.07.2017 12:01
- гость -

тут все навльняшки собрались?
вы по возрасту уже должны уметь читать:
антитеррористические учения проводятся на объекте ж/д транспорта.
вы не видели терактов на вокзалах и транспорте в России? а в Бельгии тоже не видели? и в Англии не видели?
на кого вы будете надеяться в случае теракта? вот на этих спецназовцев, что сейчас будут проходить учения, а не на Наврального и ему подобных...


27.07.2017 11:24
- гость -
да тебе обычной Росгвардии хватит обосраться, не то что спецназа....

0  0
27.07.2017 12:06
- гость -

вы не видели терактов на вокзалах и транспорте в России? а в Бельгии тоже не видели? и в Англии не видели?
__________________________________

Вот пусть в той России, в Бельгии и Англии устраивают учения! В Барнауле 53 года живу и не одного теракта не припомню.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:14
Сотрудник МЧС снял тушение пожара в духе остросюжетного боевика 0
12:03
Гости Ярового: кто из звезд посетил алтайское озеро в июле 2017-го 0
11:59
Что такое африканская чума свиней и чем она опасна? 0
11:49
Тренер итальянского "Торино" забил в ворота на тренировке три мяча из трех 2
11:36
История с оторванными в Барнауле гранитными шарами обошлась без уголовщины 1
11:29
Алтайские власти опасаются гибели тысяч свиней из-за вспышки чумы в Омске 3
11:17
Пятнадцатилетняя девочка убила сотрудницу ТЦ в Норвегии 0
11:04
Движение ограничат в Барнауле 28 июля из-за антитеррористических учений 12
10:50
Очевидцы: мужчина в Барнауле напал на ребенка и сломал его велосипед 16
10:41
Пьяный бийчанин угнал старенькие "Жигули" и попался полицейским 0
10:35
Пассажирский автобус перевернулся в Новосибирске в результате аварии 0
10:23
Жители Алтайского края пострадали от "очень обаятельной" хозяйки турфирмы 7
10:14
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с Саакашвили 8
10:04
Каких водителей обяжут подтверждать квалификацию и сдавать экзамены? 6
10:00
На крыше дома твоего: в сети появился видеоролик для барнаульской молодежи 4
09:54
Овцы спасли кроликов от наводнения в Новой Зеландии. Видео 0
09:47
Продолжится ли падение цен на недвижимость в Барнауле и чего ждать осенью? 8
09:27
Улицу Советскую в центре Барнаула перекроют на три дня 2
09:16
Грузовик в Бийске снес светофор и поехал дальше. Видео 0
09:06
Фотоновости. Водитель пострадал при столкновении двух авто в Барнауле 2
09:00
Уникальные двухуровневые апартаменты предлагают в Барнауле 0
08:56
Новосибирец до смерти избил свою 63-летнюю мать 2
08:44
Трехбалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 27 июля 0
08:22
Один человек погиб при поломке аттракциона на ярмарке в США 0
08:13
Как распознать сахарный диабет? 6
08:04
Такого в "макдаке" нет: рецепты гамбургеров с мороженым, нутом и рисом 5
07:50
Ни в какие рамки: ожирение стало глобальной мировой проблемой 3
07:37
Взрывная Шарлиз Терон, "Роковое искушение" и другие премьеры недели 0
07:29
Отвлечь ребенка от гаджета: какие мастер-классы проходят в Барнауле? 0
07:24
Как работает Барнаульская городская Дума и когда она будет переизбрана? 4
07:03
Дом с бассейном и витражными окнами продают в Барнауле за 47 млн рублей 3
06:49
Сезон квартирных краж. Как уберечь свое имущество от воров? 0
06:34
Мы ожидали от них большего. Ученые подсчитали IQ котов 3
06:23
Пик периода аномальной жары в Алтайском крае выпадет на 27 июля 3
06:01
"Берите даром": в Барнауле шутят по поводу "бесхозности" старого моста 2
05:01
Список советов: 10 способов сохранить нервы на работе 4
04:01
Путин подписал ратификацию конвенции СЕ об изъятии преступных доходов 1
03:01
Пенсионерку из Томска оштрафовали за видеообращение к Путину 17
02:02
Убившего аквариумную рыбку жителя США посадили в тюрьму 2
01:57
Путин согласился реформировать психоневрологические интернаты 0
00:01
2018-й близко: Медведев пообещал рост зарплат и пенсий уже в следующем году 16
23:35
Действительно не дуются: экс-губернатор Прикамья тестировал мыльные пузыри 0
23:18
Пассажир авиарейса, оскорбивший русских, извинился за слова 3
23:01
Brazzers объявила о запуске производства порнопародии на "Игру престолов" 2
22:36
Минобороны придумало способ завлечения в армию ребят из глубинки 1
22:11
Дело о гибели "пьяного мальчика" передано в суд 0
22:01
Мать Дианы Шурыгиной показала нижнее белье изнасилованной дочки. Видео 2
21:26
Двух омичей осудили за убийство в зоопарке краснокнижных птиц ради шашлыков 0
21:24
Кремль отреагировал на предложение ответить санкциями на новые санкции США 3
21:01
Полицейские за сутки поймали бийчанина, стащившего две упаковки пива 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.