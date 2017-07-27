Фото: из архива Amic.ru
Движение автомобилей и пешеходов могут ограничить утром в пятницу, 28 июля, на территории Барнаула в связи с антитеррористическими учениями.
"28 июля с 6 до 10 утра на объектах железнодорожного транспорта Барнаула будут проводиться плановые антитеррористические учения с частичным временным ограничением движения транспорта и пешеходов в отдельных районах краевого центра", — проинформировали в городской администрации.
В УМВД по Барнаулу не уточнили локации, где могут ограничить движение, и попросили с пониманием отнестись к ситуации.
Комментарии
а где ограничат то?????секрет чтоль!!пробку создать нужно
Они уже в открытую мешают людям жить и работать. Сволочи. Он террористов и то вреда меньше.
Приставка "анти-" лишняя. Задолбали своими "образцово-показательными" учениями, парадами выпускников и прочим сверканием ляжками. Сволочи.
на выходных то нельзя перекрыть!!!неет надо в пятницу с 6-10 ну капец
Когда Пут окончательно встанет народу поперёк горла, мы все с вами станем "террористами", поэтому готовиться и проводить учения по усмирению нужно заранее и регулярно)
"Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный"
А.С.Пушкин
Я рада, что у Нас есть кому защищять завоевания Нашего Праймириса!
Смогут ли зажравшиеся полицаи удержать голодный народ ???
Экономист: Центробанк искусственно поддерживает рубль перед выборами
Американский доллар США и евро теряют утром позиции на Московской бирже в среду, рубль показывает небольшой рост на фоне увеличения цен на нефть. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 59,8-59,89 рубля. Евро понизился до 69,65 рубля.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что рубль держит на плаву Центробанк
«Предпосылки к ослаблению рубля есть давно. Это только снижение цен на нефть, но и давно завышенный курс рубля. Завышенный из соотношения: рубль-нефть. Но, поскольку, у нас президентские выборы, то ЦБ дано негласное указание обеспечить стабильность национальной валюты. Поэтому я считаю, что если нефть двинется вниз, то Центробанк не допустит снижение курса рубля. 61-62-63 рубля не считаю большим изменением. Сильное движение вниз, я считаю, невозможным», -высказал свою позицию экономист.
Нефть растет в цене, сорта Brent и WTI стоят более чем на 3% дороже. $50,79 за баррель и $48,61 соответственно.
27.07.2017 11:07
- гость -
чтобы эти слова у тебя в глотке застряли.
тут все навльняшки собрались?
вы по возрасту уже должны уметь читать:
антитеррористические учения проводятся на объекте ж/д транспорта.
вы не видели терактов на вокзалах и транспорте в России? а в Бельгии тоже не видели? и в Англии не видели?
на кого вы будете надеяться в случае теракта? вот на этих спецназовцев, что сейчас будут проходить учения, а не на Наврального и ему подобных...
27.07.2017 11:24
- гость -
да тебе обычной Росгвардии хватит обосраться, не то что спецназа....
вы не видели терактов на вокзалах и транспорте в России? а в Бельгии тоже не видели? и в Англии не видели?
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Вот пусть в той России, в Бельгии и Англии устраивают учения! В Барнауле 53 года живу и не одного теракта не припомню.