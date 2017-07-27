Специальное чрезвычайное совещание по принятию дополнительных мер, направленных на недопущение возникновения и распространения африканской чумы на территории Алтайского края, прошло в четверг, 27 июля, в Барнауле. Его провел заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.

В начале июля на территории Омской области были обнаружены новые очаги африканской чумы свиней. В настоящее время там устанавливается карантин. Ранее вспышка африканской чумы была зафиксирована и в Иркутской области.

Александр Лукьянов с представителями муниципалитетов и главой ветеринарных служб обсудил меры по недопущению попадания этого вируса в Алтайский край. Так, с 2007 года на территории страны было зафиксировано более тысячи случаев вспышки чумы. При этом два случая с начала 2017 года произошли в Сибири. Причем, если в Иркутской области очаги заболевания удалось оперативно устранить, то в Омской области был введен режим ЧС.

В защите от опасного заболевания нуждаются все категории свиноводческих хозяйств Алтайского края, поголовье свиней в которых составляет около 600 тысяч, в том числе более 10 тысяч племенных животных. Особые меры будут приняты на крупных свиноводческих предприятиях. Для того чтобы не пропустить занос вируса, с органами МВД производится дежурство на мобильных постах, проводится дежурство на объектах торговли.

Вся продукция, которая завозится в Алтайский край, проверяется на наличие вирусов. Он может передаваться с продуктами убоя больных свиней, инфицированными кормами, водой, необезвреженными пищевыми отходами. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, обслуживающий персонал, автомобильный транспорт. Заболевание может распространяться в популяции диких кабанов. Александр Лукьянов назвал угрозу очень серьезной и призвал в ближайшие дни сосредоточить свои силы, чтобы не допустить попадания вируса в Алтайский край. Иначе последствия могут быть фатальными и под угрозой уничтожения может оказаться поголовье свиней во всех крупных свинокомплексах, а также личных подсобных хозяйствах.

"Не все так просто. Нужно в течение десяти дней четко провести проверки на всех предприятиях, которые занимаются свиноводством, крупных и средних. Понять ситуацию, которая там происходит, начиная с барьеров, заканчивая переодеванием людей. Вы понимаете, что заразу в Омске завезли через личные подсобные хозяйства. И представляете, какая ситуация там складывается, когда приходят к этой бабушке, забирают этого поросенка. Сжигаются даже все надворные постройки. Это хорошо, когда мы в прохладном кабинете сидим и рассказываем про это. В реальности это все по-другому воспринимается. И тот, кто завезет эту заразу, потом первый будет поднимать вопрос об ответственности власти и специалистов. У нас в ряде районов не выполняются поручения правительства. В том числе наши инспекторы на это закрывают глаза. Никто не будет потом смотреть на состояние экономики, если произойдет вспышка", — сказал первый заместитель председателя правительства Алтайского края.

Как сообщил главный ветеринарный врач Владимир Ведяпин, одной из мер, которая будет введена для профилактики распространения чумы, будет отстрел диких кабанов в приграничных районах. Впрочем, главный санитарный врач Алтайского края отметил, что популяция их в регионе не такая многочисленная. Одной из ключевых мер может стать решение отказаться на время режима ЧС от поставок мясной продукции из Омской области. Впрочем, этот вопрос должны решать непосредственно в самих свинокомплексах.

Африканская чума свиней является вирусным заболеванием с высоким процентом смертности и заражаемостью поголовья свиней. Люди АЧС не болеют, но чума наносит большой экономический вред.