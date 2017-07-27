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Гости Ярового: кто из звезд посетил алтайское озеро в июле 2017-го

, ИА "Амител"
"Аншлаг", Comedy Woman, Наргиз Закирова, Александр Ревва - вспоминаем, кто из знаменитостей приезжал и кто еще посетит Яровое

Фото: Laibach.org

Озеро Яровое любят не только туристы. Каждый год сюда с концертами приезжают известные российские звезды.

Смотрим, с кем фотографировались, смеялись и кому подпевали гости и жители Ярового в июле 2017 года.

Регина Дубовицкая и "Аншлаг"

 

 

 

 

 

В последнее #время не успеваем фотографироваться на мероприятиях😳 ,но самое #яркое и запоминающееся из последнего-конечно участие в концертной программе "АНШЛАГ"😀🎉🔥🌟 Это было нереально #круто!!!👍👍👍 Спасибо Регине Игоревне за предоставленную #возможность прикоснуться к ЛЕГЕНДЕ!!!😘😍👏#Звёзды выбирают лучших!😉 #яровое #аншлаг #эсперанто #нск #музыканты #виолончель #виолончелистка #альт #скрипачка #лукинский #щеглов #ещенко #регинадубовицкая #блондинки #алмазы #блеск #шик

A post shared by маргарита (@margo.art) on

 

 

Сomedy Woman

 

 

 

 

• /w @oleg_vereshchagin, команда КВН "Парма" #ComedyWoman #ComedyClub #РеальныеПацаны

A post shared by Яровое "ПРИЧАЛ 22" (@imsunnydj) on

 

 

Приятный в общении👍,сплошной позитив👏и харизма💪💪💪 @oleg_vereshchagin

A post shared by Евгений Белышев (@evgeniy_belyshev) on

 

 

#comedywoman #мореяровое #причал22 #оченькруто

A post shared by KsenijaKabalina (@ksenijakabalina) on

 

 

 

 

#comedywoman#екатеринаварнава

A post shared by Ars Go (@ars.fo) on

 

 

#comedywoman 😍😍😍😍😍😍

A post shared by Маша Мерзликина (@m.merzlikina) on

Александр Ревва

 

 

 

Яровое до свидания! #яровое #причал22 #аквапарк #лава #александрревва #пеннаявечеринка

A post shared by Вероника Амельченко (@titul.osoba) on

 

 

 

 

#АлександрРевва#яровое2017#онвеликолепен#явлюбилась❤️💃🏼

A post shared by Davletik34 (@davletik34) on

 

 

#фестивалькрасок #александрревва #отпуск2017

A post shared by 🎀Наталья Цуркина🎀 (@___natali__ts_) on

 

Наргиз Закирова

 

 

 

Это было круто💫🌟 #наргиззакирова #яровое2017 @nargizzakirova_official #NARGIZ

A post shared by Виктория💞👸🏼 (@v.kuchmistova) on

 

 

Наргиз#голос🎤👍🎉#наргиззакирова#яровоеморе#наргиз#yarovoe22

A post shared by Евгения (@jeniaenik054) on

28 июля перед гостями и жителями Ярового выступят "Реальные пацаны".

 

• Зацени, в Яровом "Реальные пацаны" с уникальным шоу в клубном формате! Увидим в живую легендарный пасодобль от Коляна, споём с Вованом любимые песни, и заглянем к медичкам вместе с Антохой😁. Приезжай на #ЯРОВОЕ в этот уикенд и пополни свою коллекцию фотографией с популярными актерами культового сериала! #РеальныеПацаны ⠀ ПЯТНИЦА / 28 ИЮЛЯ / ПРИЧАЛ 22 / Сбор гостей — 22:00 Стоимость входного билета — 700 руб. ⠀ #НиколайНаумов #АнтонБогданов #Вован #Колян #Антоха #ТНТ #КлубноеШоу #причал22 #yarovoe #мореудовольствий #АлтайскийКрай

A post shared by ЯРОВОЕ ПРК "ПРИЧАЛ" | OFFICIAL (@yarovoe_official) on

 


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