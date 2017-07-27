Озеро Яровое любят не только туристы. Каждый год сюда с концертами приезжают известные российские звезды.
Смотрим, с кем фотографировались, смеялись и кому подпевали гости и жители Ярового в июле 2017 года.
Регина Дубовицкая и "Аншлаг"
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В последнее #время не успеваем фотографироваться на мероприятиях😳 ,но самое #яркое и запоминающееся из последнего-конечно участие в концертной программе "АНШЛАГ"😀🎉🔥🌟 Это было нереально #круто!!!👍👍👍 Спасибо Регине Игоревне за предоставленную #возможность прикоснуться к ЛЕГЕНДЕ!!!😘😍👏#Звёзды выбирают лучших!😉 #яровое #аншлаг #эсперанто #нск #музыканты #виолончель #виолончелистка #альт #скрипачка #лукинский #щеглов #ещенко #регинадубовицкая #блондинки #алмазы #блеск #шик
Сomedy Woman
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Александр Ревва
Спасибо, Яровое!!! Спасибо, Сибирь!!!Я уже в Москве! А вчера я дал 8 концертов за один день-ночь.. это мой новый мировой рекорд 😂✌🏼.. то ли ещё будет.. #спасибо #яровому #соленомуозеру #рачкам #вите #сереже #доктору #сибирякамисибирячкам #погоде #малибу #сибица #ааааа
Наргиз Закирова
НАРГИЗ 😍🙏 Алтайский край фото@v.kuchmistova: это было круто💫🌟 #Наргиз #прекраснавсегда #вдохновение #лучшая #наргиззакирова #живойзвук #nargizband #rocknroll #Nargiz #творение #талант #nargizzakirova #шумсердца #любовь #навсегда❤️ #голос #Голос2 #golos #Тур2017 #алтайскийкрай #яровое2017
28 июля перед гостями и жителями Ярового выступят "Реальные пацаны".
• Зацени, в Яровом "Реальные пацаны" с уникальным шоу в клубном формате! Увидим в живую легендарный пасодобль от Коляна, споём с Вованом любимые песни, и заглянем к медичкам вместе с Антохой😁. Приезжай на #ЯРОВОЕ в этот уикенд и пополни свою коллекцию фотографией с популярными актерами культового сериала! #РеальныеПацаны ⠀ ПЯТНИЦА / 28 ИЮЛЯ / ПРИЧАЛ 22 / Сбор гостей — 22:00 Стоимость входного билета — 700 руб. ⠀ #НиколайНаумов #АнтонБогданов #Вован #Колян #Антоха #ТНТ #КлубноеШоу #причал22 #yarovoe #мореудовольствий #АлтайскийКрай
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