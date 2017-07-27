Фото: vk.com/barneos22
Полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения декоративных элементов моста через Барнаулку.
Как сообщили порталу Amic.ru в УМВД по краевой столице, в связи с произошедшим составлен административный материал по статье 7.17 КоАП — уничтожение или повреждение чужого имущества.
Напомним, в ночь на 19 июля на мосту через Барнаулку на проспекте Ленина были сняты с анкеров два 300-килограммовых гранитных шара. Эти элементы декора были изготовлены специально на Колыванском камнерезном заводе.
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Позже полиция установила, что к данному инциденту причастны четверо молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет.
Комментарии
да заставили бы ставить вручную и разошлись миром, делов то