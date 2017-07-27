Фото: youtube.com
Главный тренер итальянского "Торино" Синиша Михайлович отправил в девятку три мяча из трех на тренировке. Ролик опубликовали на YouTube-канале клуба, пишет "Лента.ру".
Вратарь Ваня Милинкович-Савич не отбил ни одного мяча. В четвертый раз тренер специально пнул мяч в ноги голкипера.
Издание отмечает, что 48-летний тренер завершил спортивную карьеру в 2006 году. Его знают как мастера исполнения штрафных ударов.
Комментарии
У Нас только президент может так забивать,а у них даже тренер.
Мастерство не пропьешь! Синиша всегда был знатным исполнителем стандартов.