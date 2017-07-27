В Барнауле 14:00. Для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на пословицы и поговорки про старый мост в Барнауле через Обь, который вдруг оказался никому не нужен.

Летом 2017 года прокуратура через суд обязала администрацию Барнаула отремонтировать старый мост. В мэрии заявили, что на это в бюджете денег нет. Власти Алтайского края предпочли в ситуацию не вмешиваться. Тогда чиновники Барнаула через суд добились передачи моста в федеральную собственность. Однако в управлении Росимущества посчитали, что рано барнаульским чиновникам радоваться, и оспорили передачу моста в суде. Правда, в первый раз у них не получилось. Но в Росимуществе, которому старый мост нужен как собаке пятая нога, не отчаялись и обратились в другой суд. Заседание назначено на 31 июля.



Вот так уже год и играют в бадминтон старым мостом, словно не служил он верой и правдой Барнаулу более 100 лет. Теперь мост практически ничейный. Всю заботу теперь решено отдать новому мосту, который накануне отметил свое 20-летие. Только на его очистку и перекраску потратят 200 миллионов рублей.

Старый мост не гусли: поездив, на стенку не повесишь

Старый мост говорит — я хорош с ремонтом, а ремонт говорит — я и без тебя хорош

Двум мостам не бывать, а одного не миновать

Дают старый мост — бери, а чинить заставляют — беги

За двумя мостами погонишься — ни одного не отремонтируешь

Как ездили — веселились, посчитали ремонт — прослезились

Старый мост ремонтом не испортишь

Вливают старый мост в новые бюджеты

Новому мосту — раскраска, а старому — закваска

Как старый мост не ремонтируй - он все на правый берег смотрит

Смотрят как бараны на старый мост

Не наше дело мосты лепить, а наше дело мосты колотить

Не плюй на мост — пригодится через воду перебраться

Застарелый мост трудно ремонтировать

Новый мост — пташкой, а старый — черепашкой

Старенький мост, да свой

Старый мост лучше новых двух

Кто старый мост помянет, тому глаз вон

Новый мост — на Алтайский край, а старый — на Барнаул

Старый мост красит Барнаул, да чернит репутацию

Благими намерениями выстроен старый мост на правый берег

Старый мост нормально не ремонтировали, нечего и начинать

Старый мост на баланс взять — станут попрекать

Новый мост и в будни пирует, а старый и в праздники горюет

Богу молись, а к берегу по старому мосту катись

Старый мост бояться — на правый берег не ходить

Дай бог нашему старому мостути да инвестора поймати

За битый мост два небитых дают, да и то не берут

Зачем было мост мостить

Как старому мосту ни виться — кончику быть

Кто хочет отремонтировать — тот ищет возможности, кто не хочет — тот ищет причины

Лучше ужасный старый мост, чем ужас без старого моста

Любишь кататься — люби и мостик ремонтировать

Маленький ремонт лучше большого неремонта

Новый мост — не старый, и старый — не новый

На безмостье и старый — мост

На новый мост надейся, а сам не плошай

Надо бы старый мост лучше сделать, да не на что

Начал мост за здравие — кончил за упокой

Не было бы нового моста — да старый помог

Не все то мост, что через реку

Не клади все яйца на один мост

Не мой мост — не моя и песенка

Не руби мост, по которому ездишь

Нет старого моста — нет проблемы

Один мост хорошо, а два — лучше

Старый мост — что чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко

Новый мост не ведает, что делается на старом

Старый мост в огне не горит и в воде не тонет

Старый мост не волк — в лес не убежит

Разница между старым и новым мостом состоит в стоимости их ремонта

Мосту — мостячья смерть

Спрятали мост в воду

Умный на старый мост не пойдет, умный реку обойдет

Стоит старый мост как в воду опущенный

Часто по мосту ходить — опоры скрипеть станут

Я не настолько богат, чтобы ремонтировать старые мосты

Мост от старости не умрет.