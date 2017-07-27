Четверг, 27 Июль, 15:18

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,91
€ 69,68
Brent
$ 51,5
29°
Обь
231см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Амик-обед: "Старый мост не волк - в лес не убежит" и другие пословицы

, ИА "Амител", Денис Хадов
Старый мост в Барнауле продолжают пинать по разным углам. "Как ездили - веселились, посчитали ремонт - прослезились"

Фото: asfera.info

В Барнауле 14:00. Для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на пословицы и поговорки про старый мост в Барнауле через Обь, который вдруг оказался никому не нужен.  

Летом 2017 года прокуратура через суд обязала администрацию Барнаула отремонтировать старый мост. В мэрии заявили, что на это в бюджете денег нет. Власти Алтайского края предпочли в ситуацию не вмешиваться. Тогда чиновники Барнаула через суд добились передачи моста в федеральную собственность. Однако в управлении Росимущества посчитали, что рано барнаульским чиновникам радоваться, и оспорили передачу моста в суде. Правда, в первый раз у них не получилось. Но в Росимуществе, которому старый мост нужен как собаке пятая нога, не отчаялись и обратились в другой суд. Заседание назначено на 31 июля.

Вот так уже год и играют в бадминтон старым мостом, словно не служил он верой и правдой Барнаулу более 100 лет. Теперь мост практически ничейный. Всю заботу теперь решено отдать новому мосту, который накануне отметил свое 20-летие. Только на его очистку и перекраску потратят 200 миллионов рублей

Старый мост не гусли: поездив, на стенку не повесишь

Старый мост говорит — я хорош с ремонтом, а ремонт говорит — я и без тебя хорош

Двум мостам не бывать, а одного не миновать

Дают старый мост — бери, а чинить заставляют — беги

За двумя мостами погонишься — ни одного не отремонтируешь

Как ездили — веселились, посчитали ремонт — прослезились

Старый мост ремонтом не испортишь

Вливают старый мост в новые бюджеты

Новому мосту — раскраска, а старому — закваска

Как старый мост не ремонтируй - он все на правый берег смотрит

Смотрят как бараны на старый мост

Не наше дело мосты лепить, а наше дело мосты колотить

Не плюй на мост — пригодится через воду перебраться

Застарелый мост трудно ремонтировать

Новый мост — пташкой, а старый — черепашкой

Старенький мост, да свой

Старый мост лучше новых двух

Кто старый мост помянет, тому глаз вон

Новый мост — на Алтайский край, а старый — на Барнаул

Старый мост красит Барнаул, да чернит репутацию

Благими намерениями выстроен старый мост на правый берег

Старый мост нормально не ремонтировали, нечего и начинать

Старый мост на баланс взять — станут попрекать

Новый мост и в будни пирует, а старый и в праздники горюет

Богу молись, а к берегу по старому мосту катись

Старый мост бояться — на правый берег не ходить

Дай бог нашему старому мостути да инвестора поймати

За битый мост два небитых дают, да и то не берут

Зачем было мост мостить

Как старому мосту ни виться — кончику быть

Кто хочет отремонтировать — тот ищет возможности, кто не хочет — тот ищет причины

Лучше ужасный старый мост, чем ужас без старого моста

Любишь кататься — люби и мостик ремонтировать

Маленький ремонт лучше большого неремонта

Новый мост — не старый, и старый — не новый

На безмостье и старый — мост

На новый мост надейся, а сам не плошай

Надо бы старый мост лучше сделать, да не на что

Начал мост за здравие — кончил за упокой

Не было бы нового моста — да старый помог

Не все то мост, что через реку

Не клади все яйца на один мост

Не мой мост — не моя и песенка

Не руби мост, по которому ездишь

Нет старого моста — нет проблемы

Один мост хорошо, а два — лучше

Старый мост — что чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко

Новый мост не ведает, что делается на старом

Старый мост в огне не горит и в воде не тонет

Старый мост не волк — в лес не убежит

Разница между старым и новым мостом состоит в стоимости их ремонта

Мосту — мостячья смерть

Спрятали мост в воду

Умный на старый мост не пойдет, умный реку обойдет

Стоит старый мост как в воду опущенный

Часто по мосту ходить — опоры скрипеть станут

Я не настолько богат, чтобы ремонтировать старые мосты

Мост от старости не умрет.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.07.2017 14:44
- гость -

Есть предложение проголосовать за лучшую поговорку

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:15
Семилетняя девочка ранила убийцу своей матери под Иркутском 0
15:12
Пешеход погиб под колесами автомобиля на Чуйском тракте в Горном Алтае 0
15:04
Памятник солисту Linkin Park предложили установить в Новосибирске 1
14:50
Спортзал, душевые, wi-fi: как будут жить студенты в новом общежитии АлтГУ 1
14:41
Тело мужчины обнаружили в Барнауле на Змеиногорском тракте 0
14:33
Суд вынесет решение о судьбе Владимира Ткаченко за закрытыми дверями 2
14:27
Новый закон о дачах: что теперь ждет российских садоводов? 0
14:11
Водитель и пассажир погибли в перевернувшейся машине в Алтайском крае 0
14:01
Амик-обед: "Старый мост не волк - в лес не убежит" и другие пословицы 1
13:51
"Бред": читатели Amic.ru не согласны платить за въезд в Горный Алтай 8
13:40
Саакашвили заявил, что будет бороться за возвращение на Украину 8
13:36
Двое детей и женщина погибли в жутком ДТП на алтайской трассе 1
13:23
Жителей Алтайского края предупреждают о грядущей буре с градом 3
13:14
Медведев поручил выделить 2 млрд руб. на поддержку ипотечных заемщиков 7
13:01
Lexus насмерть сбил пенсионерку в Новосибирской области 0
12:49
Объездную дорогу закроют в Барнауле в ночь на 29 июля 0
12:31
"Мастер" парковки: огромная фура встала посреди газона в Барнауле 29
12:22
Зловонную свалку шкур животных обнаружили в барнаульском парке "Юбилейный" 4
12:14
Сотрудник МЧС снял тушение пожара в духе остросюжетного боевика 0
12:03
Гости Ярового: кто из звезд посетил алтайское озеро в июле 2017-го 0
11:59
Что такое африканская чума свиней и чем она опасна? 0
11:49
Наставник клуба "Торино" забил в ворота на тренировке три мяча из трех 2
11:36
История с оторванными в Барнауле гранитными шарами обошлась без уголовщины 8
11:29
Алтайские власти опасаются гибели тысяч свиней из-за вспышки чумы в Омске 6
11:17
Пятнадцатилетняя девочка убила сотрудницу ТЦ в Норвегии 1
11:04
Движение ограничат в Барнауле 28 июля из-за антитеррористических учений 32
10:50
Очевидцы: мужчина в Барнауле напал на ребенка и сломал его велосипед 29
10:41
Пьяный бийчанин угнал старенькие "Жигули" и попался полицейским 0
10:35
Пассажирский автобус перевернулся в Новосибирске в результате аварии 0
10:23
Жители Алтайского края пострадали от "очень обаятельной" хозяйки турфирмы 13
10:14
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с Саакашвили 9
10:04
Каких водителей обяжут подтверждать квалификацию и сдавать экзамены? 9
10:00
На крыше дома твоего: в сети появился видеоролик для барнаульской молодежи 7
09:54
Овцы спасли кроликов от наводнения в Новой Зеландии. Видео 1
09:47
Продолжится ли падение цен на недвижимость в Барнауле и чего ждать осенью? 9
09:27
Улицу Советскую в центре Барнаула перекроют на три дня 2
09:16
Грузовик в Бийске снес светофор и поехал дальше. Видео 0
09:06
Фотоновости. Водитель пострадал при столкновении двух авто в Барнауле 4
09:00
Уникальные двухуровневые апартаменты предлагают в Барнауле 0
08:56
Новосибирец до смерти избил свою 63-летнюю мать 2
08:44
Трехбалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 27 июля 0
08:22
Один человек погиб при поломке аттракциона на ярмарке в США 0
08:13
Как распознать сахарный диабет? 6
08:04
Такого в "макдаке" нет: рецепты гамбургеров с мороженым, нутом и рисом 5
07:50
Ни в какие рамки: ожирение стало глобальной мировой проблемой 3
07:37
Взрывная Шарлиз Терон, "Роковое искушение" и другие премьеры недели 0
07:29
Отвлечь ребенка от гаджета: какие мастер-классы проходят в Барнауле? 0
07:24
Как работает Барнаульская городская Дума и когда она будет переизбрана? 6
07:03
Дом с бассейном и витражными окнами продают в Барнауле за 47 млн рублей 4
06:49
Сезон квартирных краж. Как уберечь свое имущество от воров? 0
06:34
Мы ожидали от них большего. Ученые подсчитали IQ котов 3
06:23
Пик периода аномальной жары в Алтайском крае выпадет на 27 июля 3
06:01
"Берите даром": в Барнауле шутят по поводу "бесхозности" старого моста 3
05:01
Список советов: 10 способов сохранить нервы на работе 5
04:01
Путин подписал ратификацию конвенции СЕ об изъятии преступных доходов 2
03:01
Пенсионерку из Томска оштрафовали за видеообращение к Путину 21
02:02
Убившего аквариумную рыбку жителя США посадили в тюрьму 2
01:57
Путин согласился реформировать психоневрологические интернаты 0
00:01
2018-й близко: Медведев пообещал рост зарплат и пенсий уже в следующем году 17

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.