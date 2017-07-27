В Барнауле 14:00. Для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на пословицы и поговорки про старый мост в Барнауле через Обь, который вдруг оказался никому не нужен.
Летом 2017 года прокуратура через суд обязала администрацию Барнаула отремонтировать старый мост. В мэрии заявили, что на это в бюджете денег нет. Власти Алтайского края предпочли в ситуацию не вмешиваться. Тогда чиновники Барнаула через суд добились передачи моста в федеральную собственность. Однако в управлении Росимущества посчитали, что рано барнаульским чиновникам радоваться, и оспорили передачу моста в суде. Правда, в первый раз у них не получилось. Но в Росимуществе, которому старый мост нужен как собаке пятая нога, не отчаялись и обратились в другой суд. Заседание назначено на 31 июля.
Вот так уже год и играют в бадминтон старым мостом, словно не служил он верой и правдой Барнаулу более 100 лет. Теперь мост практически ничейный. Всю заботу теперь решено отдать новому мосту, который накануне отметил свое 20-летие. Только на его очистку и перекраску потратят 200 миллионов рублей.
Старый мост не гусли: поездив, на стенку не повесишь
Старый мост говорит — я хорош с ремонтом, а ремонт говорит — я и без тебя хорош
Двум мостам не бывать, а одного не миновать
Дают старый мост — бери, а чинить заставляют — беги
За двумя мостами погонишься — ни одного не отремонтируешь
Как ездили — веселились, посчитали ремонт — прослезились
Старый мост ремонтом не испортишь
Вливают старый мост в новые бюджеты
Новому мосту — раскраска, а старому — закваска
Как старый мост не ремонтируй - он все на правый берег смотрит
Смотрят как бараны на старый мост
Не наше дело мосты лепить, а наше дело мосты колотить
Не плюй на мост — пригодится через воду перебраться
Застарелый мост трудно ремонтировать
Новый мост — пташкой, а старый — черепашкой
Старенький мост, да свой
Старый мост лучше новых двух
Кто старый мост помянет, тому глаз вон
Новый мост — на Алтайский край, а старый — на Барнаул
Старый мост красит Барнаул, да чернит репутацию
Благими намерениями выстроен старый мост на правый берег
Старый мост нормально не ремонтировали, нечего и начинать
Старый мост на баланс взять — станут попрекать
Новый мост и в будни пирует, а старый и в праздники горюет
Богу молись, а к берегу по старому мосту катись
Старый мост бояться — на правый берег не ходить
Дай бог нашему старому мостути да инвестора поймати
За битый мост два небитых дают, да и то не берут
Зачем было мост мостить
Как старому мосту ни виться — кончику быть
Кто хочет отремонтировать — тот ищет возможности, кто не хочет — тот ищет причины
Лучше ужасный старый мост, чем ужас без старого моста
Любишь кататься — люби и мостик ремонтировать
Маленький ремонт лучше большого неремонта
Новый мост — не старый, и старый — не новый
На безмостье и старый — мост
На новый мост надейся, а сам не плошай
Надо бы старый мост лучше сделать, да не на что
Начал мост за здравие — кончил за упокой
Не было бы нового моста — да старый помог
Не все то мост, что через реку
Не клади все яйца на один мост
Не мой мост — не моя и песенка
Не руби мост, по которому ездишь
Нет старого моста — нет проблемы
Один мост хорошо, а два — лучше
Старый мост — что чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко
Новый мост не ведает, что делается на старом
Старый мост в огне не горит и в воде не тонет
Старый мост не волк — в лес не убежит
Разница между старым и новым мостом состоит в стоимости их ремонта
Мосту — мостячья смерть
Спрятали мост в воду
Умный на старый мост не пойдет, умный реку обойдет
Стоит старый мост как в воду опущенный
Часто по мосту ходить — опоры скрипеть станут
Я не настолько богат, чтобы ремонтировать старые мосты
Мост от старости не умрет.
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