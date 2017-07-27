Фото: youtube.com
Пожарный опубликовал видео, где под эпичную музыку тушит огонь в одной из российских деревень. Ролик опубликован на YouTube-канале сотрудника МЧС под названием MozgoDeflorator, пишет "Лента.ру".
Ролик был снят от первого лица. По словам автора, он "сжал" час работы до двух с половиной минут. Еще несколько часов пожарный потратил на разборку и проливку территории. Видео уже посмотрели свыше 33 тысяч раз.
В ролике можно увидеть, что на месте возгорания работают пожарные. В комментариях пользователи YouTube восхитились смелыми действиями сотрудника МЧС в опасной ситуации и подчеркнули, что нарезка похожа на остросюжетный боевик, снятый от первого лица.
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