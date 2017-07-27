Фото: vk.com/barneos22
Парк "Юбилейный" в Барнауле, судя по всему, остается местом несанкционированного складирования различных отходов — на сей раз здесь обнаружили свалку шкур животных.
Об этом сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. "Объясните кто-нибудь, что за свалка овечьих шкур в "Юбилейном" парке?" - задается вопросом горожанин.
Автор заметки также подчеркивает: "Все это лежит, гниет и ужасно пахнет!"
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Отметим, что горожане достаточно часто сообщают о складировании и сливе различных отходов на территории заброшенного парка "Юбилейный".
В прошлом году, например, в колодцы на территории парка осуществлялся слив нечистот.
Комментарии
Свозите туда ДуЛина)))))
Ему шкуры нужны что ли?