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Ничего, кроме правды: каким на самом деле был Василий Шукшин?

, ИА "Амител", Мария Трубина
"Шукшин для нас - способ культурной идентификации": доцент Ольга Скубач о Василии Макаровиче, его значимости и окружающих мифах

Фото: Asu.ru

Личность Василия Шукшина окружена множеством мифов и загадок, и, несмотря на то, что широкой общественности подают его образ в виде простого парня и борца за нравственность, этот писатель, кинорежиссер и актер был не так прост. Рассказать больше о нашем знаменитом земляке на радио "Эхо Москвы в Барнауле" в эфире программы "Тема дня" пришла доцент кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка Алтайского государственного университета Ольга Скубач.

- Василий Шукшин сейчас считается достоянием Сросток. А как это было при его жизни? Как в этом селе прошло его детство? Правда ли, что до его переезда в Москву на родине все было не так просто?

- Было непросто и до переезда в Москву, и после — это понятно и естественно. Для нас он один из ведущих писателей, а современниками, знавшими его с молодых ногтей, он воспринимался по-другому: для них он был не более чем выскочкой с большими амбициями и не оправдывающим их, по крайней мере, в первое время. Кроме того, были, конечно, некоторые детали, которые дополнительно отягощали багаж его детства в селе. Отца репрессировали, отчим погиб на войне. Это клеймо безотцовщины и хулиганское детство, которое у него было, повлияли на отношение к нему земляков.

- Личность Шукшина окружена множеством мифов. Говорили, что он был не особо начитан, пришел поступать в гимнастерке и кирзовых сапогах и прочее. Действительно ли он был так прост? Или все-таки это некий образ, им самим созданный?

- По поводу визита на экзамен — это факт. Многие очевидцы свидетельствуют об этом. Что касается его простоты, не люблю это слово. Простых людей нет, а Шукшин простым точно не был. Достаточно взглянуть на его личностный и карьерный рост. Были, конечно, большие провалы в образовании — сельскую школу он толком и не окончил, и Василий Макарович на фоне прочих студентов ВГИКа смотрелся белой вороной. Достаточно вспомнить, какие люди были с ним в одно время в студии: Андрей Тарковский, Александр Митта. Понятно, что он выделялся, и этот комплекс человека вне большой культуры сильно повлиял на самовосприятие, самообраз, который он отчасти создавал. Конечно, он играл. Невозможно поверить, что не наскреб бы денег на простой костюм: не настолько было плохо с финансами. Часть этой игры — "я простой парень и этим выделяюсь" — это у него было. Но я не могу сказать, что это делалось осознанно.

- Почему Шукшин стал изучать не литературу, а кинорежиссуру?

- Я думаю, что дело заключалось в том, что он не соответствовал формальным требованиям для поступления в Литературный институт имени Максима Горького — для участия в конкурсе нужно было иметь несколько публикаций, именно художественных. Он печатался в военной газете, когда служил во флоте, но это не то, что нужно было. Возможно, был еще один более глубокий мотив. В 50-е годы литература была более существенным видом искусства, чем кино. Я думаю, он не мог решиться. А в кино ему было проще, он, видимо, ощущал меньшее сопротивление среды.

- Как складывалась учеба Василия Макаровича во ВГИКе? Кто оказал на него наибольшее влияние?

- Тут сомневаться не приходится. Это Михаил Ромм, руководитель студии. Он был знаковой фигурой для этого периода шукшинской биографии. Здесь речь идет не только о становлении в профессии режиссерской, он был и литературным наставником писателя-Шукшина, давал ему продуктивные советы, вычитывал черновые версии. Но тут не стоит так четко маркировать, профессия режиссера все-таки требует определенных навыков сценарного мастерства, и в рамках обучения студенты писали сценарии, этюды, наброски. Часть профессиональных обязанностей Ромма как раз и заключалась в вычитывании, редактировании. А что касается Шукшина, сценарные пробы вылились в писательскую деятельность.

- Как Василий Макарович выстраивал свое общение с сокурсниками?

- Сложно сказать. Он начал очень активную общественную жизнь, о чем потом вспоминал с долей иронии — он преследовал стиляг, которых было много в числе вгиковских студентов. Потом все это прекратил, понял, что это не тот путь, по которому можно выдвинуться. Скорее всего, он был "серой мышью" во ВГИКе, не пытаясь громко заявить о себе, это случилось позже. Сам он, вспоминая эти годы, объяснял, что копил свои силы и ждал момента, когда станет более состоятельным, чем его конкуренты. Тарковский сразу заявил о себе как об исключительном явлении, у Шукшина этого не было.

- А что первостепеннее: Шукшин-писатель или Шукшин-режиссер?

- Шукшин выбрал обе профессии, каким-то образом оценивать его выбор некорректно. Начал он бодрым стартом в кино: фильм "Живет такой парень" имел совершенно феноменальный успех для фактически первой ленты, если не считать выпускную работу "Из Лебяжьего сообщают". Картину признали критики, она получила много призов, в том числе очень почетный приз Венецианского кинофестиваля, что заявило о Василии Макаровиче как о режиссере мирового масштаба.

Потом в кинематографии он притормозил. Фильм "Странные люди", "Брат мой" были не очень успешными, но зато свою карьеру он закончил совершенно феноменально — ленты "Печки-лавочки" и "Калина красная" до сих пор входят в золотой фонд кино. А что касается литературы, тут все ровно и по нарастающей. Как исследователь, я считаю его одним из сильнейших писателей XX века. Особенно хорошо ему удавался жанр рассказа. Он достиг огромных высот и стал настоящим мастером.

- Интересно ли его творчество в других регионах?

-  Да, его творчество изучают везде – как в рамках нашей страны, так и за рубежом. Есть люди, которые им занимаются в течение всей жизни. Есть такие в Риге, в США, Китае, Тайване.

- Какое произведение его вам нравится?

- Оно не одно. Мне интересны его рассказы "Степкина любовь", "Осенью", "Срезал", "Штрихи к портрету", "Мастер" и совершенно особняком для меня стоят последние рассказы — прекрасные на самом деле, без скидок и без землячества.

- Как воспринимали творчество Василия Макаровича его современники и как он сам себя оценивал? Может быть, это видно в письмах и воспоминаниях?

- Шукшин и его современники — очень тонкая тема, так как многие из этих людей еще живы, и подчас сложно восстановить всю палитру отношений, она была неоднозначной, как у каждого человека. Могу сказать только, что ни один из критиков не ставил под сомнение его талант.

- А друзья у него были?

- Если сейчас посмотреть на тех, кто приезжает на Шукшинские чтения, близких друзей было много. Но реальные материалы о другом говорят. Он был закрытым человеком. Приятелей было много. Что касается друзей, мне в голову приходит только Василий Белов, с которым Шукшина связывала не только профессиональная близость, но и человеческая.

- Как Шукшин выстраивал свое общение с властью, как относился к общественно-политическим течениям своего времени?

- Шукшин был конформистом, в партию он вступил очень рано, но не потому, что верил в идеалы коммунизма, а потому, что знал — это нужно для профессионального роста. Это нормальная стратегия выживания в советском мире. Василий Макарович был далек от политики, не был он связан ни с диссидентами, ни с какими-то протестными движениями — это все прошло мимо него. Его занимали кино и литература. Только один момент был для него наиболее актуален — вопрос, касающийся репрессированного отца. Сошлюсь на книгу Алексея Варламова. Он нашел какие-то свидетельства, согласно которым Шукшин очень эмоционально отреагировал на известие о реабилитации отца. Эта ситуация тягостно на него влияла, и он тяжело переживал то, что отец был осужден как враг народа. Он не был ни просоветским, ни противником системы.

- Если Шукшин был так лоялен к системе, почему у него так и не получилось снять "Степана Разина"?

- Советская бюрократия — это особая среда. Но к картине был целый набор требований и претензий, не связанных с идеологией, например, требование сократить метраж — это банальное желание сэкономить, что естественно. Но и трактовка образа Разина отличалась от того, каким его официальная историография рисовала. Все это и повлекло те трудности, которые помешали закончить работу. С другой стороны, его лояльность сделала возможным то, что он вообще добрался до Госкино. 

Тогда заворачивали многих и клали на полку уже снятые фильмы. Мне кажется, поживи он подольше, все равно бы продавил свою идею.

- Насколько значима персона Шукшина для Алтайского края?

- Мы — обитатели определенной географической территории, и Шукшин для нас — способ культурной идентификации, ничего в этом зазорного нет.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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