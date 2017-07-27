Фото: из архива Amic.ru
Жителя Барнаула возмутил случай, связанный с тем, что водитель огромной фуры припарковал свое транспортное средство посреди газона.
Сей факт был зафиксирован горожанином накануне. Мужчина поделился фотографиями с места событий с редакцией портала Amic.ru.
"26.07.17, Энтузиастов, 28 . Без комментариев", — таким сообщением сопроводил свои снимки наш читатель.
Вероятно, исключать, что для такой, мягко говоря, нетрадиционной стоянки у водителя фуры были какие-то причины, нельзя. Однако объективно это вызывает некий скепсис.
Комментарии
Причина есть, конечно. Она называется "мне срать на всех, и на ваши газоны, мне захотелось тут постоять"
Скепсис вызывает бездействие ГИБДД..,..
Вероятно, исключать, что для такой, мягко говоря, нетрадиционной стоянки у водителя фуры были какие-то причины, нельзя.
конечно была причина. водила сам нетрадиционный.
да то вы понимаете? а может он сломался? съехал с дороги насколько смог и встал. лучше было бы посреди дороги встать?
лучше, чем грязь потом с газона на асфальт!!!!!!
Тюмень совсем оборзела, у себя так вставайте там.
Тюмень совсем оборзела, у себя так вставайте там.
Понаехали, понимаешь....
А кто и за чей счет будет восстанавливать испорченный газон? Фура, чай, не птичка и не кошечка...
водитель фуры - поступил педерастически.
уж не знаю за его ориентацию, но поступок - говённый.
Безнаказанность - то, что порождает подобное поведение.
Куда смотрит ГИБДД?
Где реакция этой службы?
Типа,только фуры на газонах?Редкость.А про пузотерки,чет малчек.
27.07.2017 12:38
- гость -
там места полно, даже если в правой полосе встанет.
У нас такая же б... бандура по свежему тротуару развернулась... Только только асфальт положили.
27.07.2017 13:13
- гость -
А ГИБДД тут не при делах. Он ПДД не нарушил. А административный штраф ему лепить представители администрации района могут. А сделать это проблематично. Попробуй найди водителя. Засаду на него устраивать круглосуточную с полицией для установления личности и составления протокола?
13:33....Вот такие,как ты и работают у нас кабинетными чинушами...Попробуй поймай)))Попробуй найди)))
27.07.2017 13:15
гость.
одна фура может разворотить газон почище десятка пузотёрок