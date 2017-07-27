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Мужчина за рулем Lexus насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку в Новосибирской области. Инцидент произошел утром в среду, 26 июля, в Искитиме, пишут "Вести" со ссылкой на ГУ МВД России по НСО.
Отмечается, что пожилую женщину с подозрением на сотрясение и ушиб головного мозга доставили в больницу, где она умерла спустя несколько часов.
Уточняется, что сейчас по факту аварии проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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