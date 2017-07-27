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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию программы помощи ипотечным заемщикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенный на сайте правительства документ.
Уточняется, что глава кабмина выделил из резервного фонда правительства Минстрою РФ 2 млрд рублей "на взнос в уставный капитал АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования". Целью этого является реализация программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, пишет агентство, ссылаясь на пояснительную записку к документу.
Данное решение позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать порядка 1,3 тыс. ипотечных займов для отдельных граждан.
Документ рассмотрели и одобрили на заседании российского правительства 20 июля текущего года, заключает агентство.
Комментарии
"отдельным категориям заемщиков"
"для отдельных граждан"
И кто же это такие?
И кто же это такие?
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Нужные люди уже в курсе, для них это делалось, а мы, простые смертные, так и не узнаем. Авось и нам полагается? Мне ещё 19 лет выплачивать.