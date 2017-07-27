Фото: Сергей Меркулов, Amic.ru

Самое большое и современное общежитие в Барнауле для студентов и преподавателей Алтайского государственного университета готово на 85%. Сейчас в двух зданиях ведутся последние общестроительные работы, полным ходом идут электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Строители уже установили душевые комнаты, заносят мебель, проведены коммуникации.

К сожалению, ввиду дождливой погоды несколько снизился темп работ по благоустройству территории вокруг общежития. Однако в ближайшее время, как только просохнет грунт, они будут возобновлены в полном объеме. Все работы обещают закончить в ближайшие несколько месяцев, и уже в начале 2018 года сюда заселят студентов.

В большей степени завершён блок B, состоящий из девяти-десяти типовых этажей. На каждом этаже располагается кухня, прачечная и комната свободного досуга. Все ячейки имеют по три спальных места. В каждой установлен собственный санузел: душевая кабина, керамический умывальник, унитаз. На стенах покрашенные стеклообои, пластиковые двери и окна. Функционируют все четыре лифта, один из которых является противопожарным. Во всех корпусах присутствует большой комплекс противопожарных мероприятий: клапаны дымоудаления, подпоры, шлюзы, в коридорах имеются островки безопасности. Первые два этажа оборудованы специально для людей с ограниченными возможностями. В корпусах будут располагаться спортзалы, а в комнатах будет Wi-Fi.

Новые общежития будут соответствовать всем современным стандартам. Общий размер инвестиций в объект – около 460 миллионов. Постройка такого нужного для студентов классического университета общежития стала возможной благодаря федеральной целевой программе "Развитие образования (2016-2020 годы)".

Как рассказал Amic.ru начальник отдела капитального строительства Алтайского госуниверситета Андрей Колтков, есть определенные замечания к подрядчику, который уже занимается их ликвидацией.

"Ни для кого не секрет, что в этом году погода весьма неустойчивая. Ливни, грозы и прочее мешали выполнению благоустройства, но, несмотря на это, можно сказать, что процентов 80-85 уже готово", — сказал Колтков.

Проживать в новом общежитии будут около тысячи студентов. Ожидается, что в новом комплексе разместятся все иностранные студенты, а также семьи молодых ученых и аспирантов классического университета. В одной секции будет размещено по три комнаты от 19 до 25 квадратных метров. Они будут рассчитаны на двух и четырех студентов.

После ввода в эксплуатацию новое общежитие станет одним из самых высоких в Сибирском федеральном округе.

Автор: Михаил Щепа