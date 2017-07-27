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Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о резком ухудшении погоды — на 28 и 29 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"В Алтайском крае днем 28 июля и ночью 29 июля ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", — информирует Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае в пятницу составят +29...+34 градуса, местами +22...+27.
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В Барнауле днем 28 июля будет +29...+31 градус.
Отметим, ввиду высоких температур в крае еще с начала недели действует штормовое предупреждение.
Комментарии
Да видим уже)
Край большой. Поконкретнее можно?