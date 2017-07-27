Фото: sev.life
Жизни двоих детей и женщины унесла дорожная авария на трассе в Родинском районе Алтайского края, случившаяся днем 27 июля.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 11:10 на пересечении автодорог "Родино — Камышенка — Завьялово" и "Алейск — Родино — Кулунда — граница с Казахстаном".
Согласно предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги, водитель автомобиля Toyota Carina не уступил путь машине Nissan Sunny.
В результате столкновения погибли погибли женщина и двое несовершеннолетних детей, находившиеся в салоне Toyota Carina.
Кроме того, водитель Nissan, а также его пассажиры — две женщины и мальчик — были госпитализированы с различными травмами.
По факту аварии проводится проверка.
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