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Водитель и пассажир автомобиля Renault Logan погибли в результате опрокидывания машины на дороге "Чарышское — Пономарево — Зональное" в Алтайском крае.
По информации ГУ МВД по региону, авария произошла на 15-м километре трассы в 11:20 27 июля.
Согласно предварительным данным, водитель 1960 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате находившийся за рулем мужчина, а также его пассажир 1971 года рождения скончались до приезда медиков.
Еще один пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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