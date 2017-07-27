Фото: "Катунь 24"
Вопрос о мере пресечения в отношении жителя Барнаула Владимира Ткаченко, которого следователи подозревают в причинении вреда здоровью собственной дочери, будет рассмотрен в суде за закрытыми дверями и без присутствия СМИ. Об этом Amic.ru рассказали в Октябрьском суде города Барнаула. Такое решение приняла по просьбе защиты подозреваемого судья, ведущая дело. Отметим, что вопрос о мере пресечения должен быть рассмотрен в четверг, 27 июля, в 16.00.
Владимиру Ткаченко инкриминируют нанесение своей дочери телесных повреждений, повлекших тяжкий вред ее здоровью.
В Следственном комитете указывали, что в результате девушка потеряла сознание.
В данный момент Владимир Ткаченко находится в изоляторе временного содержания, но в случае, если суд удовлетворит ходатайство следствия, рискует отправиться в СИЗО. Семья Ткаченко стала известна на всю страну после того, как бывшую жену Владимира — Оксану — приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла в экс-супруга. Сама женщина подчеркивала, что она спасала своего сына от избиения.
Вся эта история вызвала широкий общественный резонанс. В результате с материалами дела Оксаны Ткаченко ознакомился лично глава СКР Александр Бастрыкин, дав поручение внимательно проанализировать материалы уголовного дела "с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования".
Комментарии
Так а зачем такой суд? Пусть сразу домой деньги суде занесут, посидят там за закрытыми дверями, чаю попьют.
" Полнота, всесторонность и объективность", сиречь накопать или притянуть и посадить. Было бы смешно если б не было так грустно.