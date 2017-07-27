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Новости

Памятник солисту Linkin Park предложили установить в Новосибирске

, ИА "Амител"
Заявки на установку памятника прислали две горожанки в рамках конкурса "125 идей для Новосибирска"

Фото: cdn.vox-cdn.com

Сразу две заявки на установку памятника солисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону поступили на конкурс "125 идей для Новосибирска", который организовали власти города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Напомним, 41-летнего фронтмена американской рок-группы нашли мертвым в его доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант находился дома один, а его семья уехала из города. Беннингтон совершил суицид.

Заявки на установку памятника поступили от двух горожанок из разных районов города. По мнению женщин, Беннингтон является великим рок-музыкантом, который стал символом поколения 2000-х годов. Они предложили создать постамент с фигурой вокалиста, держащей микрофон, или абстрактную фигуру музыканта. Другой вариант мемориала представляет собой памятную скамейку, украшенную фигурой вокалиста, нотами и словами песен.

Памятник предлагают установить на набережной Оби и написать на нем фразу из песни One More Light: "Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Well we do…" ("Кого волнует, что среди миллиона звезд в небе погаснет одна? Нас…").

В оргкомитете подчеркнули, что заявки будут рассмотрены наравне с другими. Конкурс проводится в честь 125-летия города, которое будет отмечаться в следующем году. Идею для города может предложить любой житель, в итоге все заявки будут рассмотрены и часть из них реализованы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.07.2017 15:10
- гость -

Памятник самоубийца?Да это же оскорбление чувств верующих.

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