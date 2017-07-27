Фото: vladnews.ru
Тело мужчины обнаружили на Змеиногорском тракте в Барнауле 27 июля — по всей вероятности, погибший стал жертвой дорожной аварии.
"27.07.2017 в г. Барнауле на Змеиногорском тракте, СПК "Ветеранов", был обнаружен труп мужчины с признаками телесных повреждений, предположительно, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия", — проинформировали в городской ГИБДД.
В связи с этим трагическим инцидентом правоохранители разыскивают автомобиль, предположительно, марки Honda-CRV, который может иметь повреждения на передней части кузова.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному ЧП, просят сообщать по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
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