Фото: "Киномир"
Компания "Киномир" анонсировала на своем сайте открытие нового кинотеатра осенью 2017 года в ТРЦ "Галактика" в Барнауле.
Известно, что восьмизальный мультиплекс будет сочетать инновационные технологии и высокое качество показа, галактический интерьер, стильный кинобар, а также большое количество фильмов и сеансов. В сети "Киномир" отмечают, что в кинотеатре будет установлена система объемного звука Dolby Atmos. Других подробностей, как и точной даты открытия, пока не сообщается.
Скорее всего, кинотеатр сети "Киномир" откроет залы для киноманов не раньше октября. Именно в это время состоится открытие второй очереди ТРЦ "Галактика". Уже известно, что там появится второй в Барнауле ресторан сети "Макдоналдс", а также Burger King и магазин одежды H&M.
Отметим, что в начале этого года прекратил свою работу старейший в городе кинотеатр "Родина". При этом сеть "Киномир" в феврале открыла первый мультиплекс за пределами Алтайского края – в Новосибирске в ТЦ "Эдем".
"Киномир" – крупнейшая сеть кинотеатров Алтайского края, которая была основана в 2002 году. Сейчас насчитывает несколько многозальных кинотеатров, 32 кинозала, включая кинозал IMAX (в ТРЦ "Арена") с самым большим экраном за Уралом.
Комментарии
имакс перенесите в галактику, с арены вечером в сторону города уехать неначем
с арены вечером в сторону города уехать неначем
под пивас кино смотришь? ))
27.07.2017 16:34
Serg 1
смотря какое кино
вот груз 200 смотреть только под водку можно