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В селе Зоны Иркутской области семилетняя девочка ранила ножом 18-летнего молодого человека, который убил ее мать. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Отмечается, что злоумышленник проник в дом для того, чтобы ограбить его, однако разбудил хозяйку жилья. После угрозы вызвать полицию молодой человек скрылся, но через некоторое время вернулся с ножом, чтобы припугнуть женщину. В ходе конфликта он нанес хозяйке дома смертельные ранения.
Свидетельницей убийства стала семилетняя дочь погибшей. Она схватила кухонный нож и несколько раз ранила злоумышленника, а тот нанес ранения девочке в ответ.
В сообщении сказано, что ребенка своевременно доставили в больницу, где и оказали медпомощь. Сейчас состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Подозреваемый сейчас тоже находится в больнице. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летней женщины.
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