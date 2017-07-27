Фото: 04.мвд.рф
Мужчина погиб в результате наезда автомобиля на Чуйском тракте в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД по региону.
Трагический инцидент случился около 23:30, когда водитель автомобиля Toyota Ipsum, имевший права с истекшим сроком действия, допустил наезд на 40-летнего жителя села Шашикман.
Известно, что пешеход двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В полиции уточняют, что водитель иномарки был трезв. По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Комментарии