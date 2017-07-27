Министр спорта России Павел Колобков посетил учебно-тренировочный центр в Новогорске, где пообщался с тренерами и участниками чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне. Одним из тех, с кем пообщался министр, стал барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

"Мы с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики делаем всё, чтобы как можно скорее восстановить в правах и саму федерацию, и всех вас, – заверил министр. – За вас переживает всё наше спортивное сообщество. Ситуация сложная, но есть подвижки – Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило право на планирование и тестирование, в сентябре Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) будет проводить мониторинг. Надеемся, что к ноябрю ситуация разрешится", — приводит пресс-служба слова министра спорта.

Павел Колобков выразил надежду, что к началу 2018 года членство ВФЛА в ИААФ будет восстановлено и наши спортсмены смогут полноправно участвовать в соревнованиях под российским флагом. Министр пожелал удачи атлетам, которые едут на чемпионат мира.

"Понимаю, как сложно вам будет выступать, тем более в Лондоне. Будет давление, к этому надо быть готовыми. Всех, кто здесь находится сейчас, регулярно проверяли на допинг. Ни к одному нашему спортсмену, выезжающему за границу, не может быть никаких вопросов", — добавил министр.

Сергей Шубенков пообещал, что выбежит на чемпионате мира из 12.80 секунды. Ранее барнаульский спортсмен сообщил, что ему запретили использовать гимн России в качестве рингтона на чемпионате мира, а также носить любую одежду с гербом страны.

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков сейчас выступает под нейтральным флагом. 3 июля он в рамках седьмого этапа "Бриллиантовой лиги", который состоялся в Париже, показал лучший результат сезона среди барьеристов из Европы.



